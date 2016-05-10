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    ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу

    В матче 36-го тура ФНЛ «Спартак-2» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Гости, заполучив в свой актив три очки, смогли добиться прямой путевки в Премьер-лигу.

    В других матчах на выезде «Торпедо» Армавир добилось волевой победы над «Байкалом». «Сибирь» и «Газовик» не смогли выявить сильнейшего в своем противостоянии. «Луч-Энергия» на своем поле обыграла «Тюмень», а «СКА-Энергия» уступил «Енисею».

    Чемпионат России. ФНЛ. 36-й тур

    Спартак-2 – Арсенал – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Браун, 24. 0:2 – Шевченко, 54. 1:2 – Кутин, 61.

    Байкал – Торпедо Ар – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зорин, 43. 1:1 – Мязин, 58. 1:2 – Мирошниченко, 71.

    Сибирь – Газовик – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Воробьев, 36. 1:1 – Чеботару, 38.

    Луч-Энергия – Тюмень – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Столбовой, 29.

    СКА-Энергия – Енисей – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Низамутдинов, 20. 0:2 – Алиев, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2016 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -16

      scikuni 10 мая 2016, 23:14

      ну что радует что не придется в томск пилить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 10 мая 2016, 21:09

      пора разширять премьер-лигу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 мая 2016, 20:15

      Три очки)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Possible 10 мая 2016, 15:22

      они уже вышли,просто раздают очки

      2
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