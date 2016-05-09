Прядкин отказался от обсуждения работы арбитров

Президент РФПЛ Сергей Прядкин, присутствовавший на матче 27-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (3:0), отказался комментировать работу арбитров в нынешнем первенстве, а также отметил, что в турнирной таблице еще далеко ничего не ясно..

– У «Спартака» 44 очка, у «Локомотива» 46. Вся борьба еще впереди как наверху, так и внизу. Или матч «Амкар» – «Урал». Не обижая гостей, набравших определенное количество очков, и застраховавших себя ото всего, была битва, хоть «Амкару» очки нужнее.

– В сторону судейства очень много критики. Что скажете?

– Закончится чемпионат и клубы с РФС подведут итоги уникальнейшего, в хорошем смысле этого слова, сезона. Судейство обсуждать сейчас не хочу и не буду.

– Заявления Федуна, Смородской, Гинера...

– Обсуждать их высказывания не буду.