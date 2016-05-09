Три клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Дзадзы

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-лиги. Речь идет о «Челси», «Вест Хэме» и «Саутгемптоне». При этом отмечается, что приоритетом для 24-летнего футболиста остается клуб, выступающий в Лиге чемпионов, а ни одна из этих команд к таковым не относится. Напомним, на днях СМИ также сообщали об интересе к форварду со сторону чемпиона АПЛ «Лестера».

В нынешнем сезоне Дзадза принял участие в 17-ти матчах Серии А, отличившись пять раз.