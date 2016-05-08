Кобелев: «Уверен, что «Динамо» сохранит прописку в РФПЛ»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 27-го тура РФПЛ отметил, что бело-голубые выглядели неплохо на протяжении всего матча, несмотря на итоговый результат.

«Первый показатель в футболе – забитые мячи. Не забиваешь – не можешь выиграть. Трудно сказать, что помешало забить, ведь моменты были. Где-то вратарь «Спартака» хорошо сыграл, где-то не можем сделать последнюю передачу или последний точный удар. Мы неплохо играли, комбинировали, четко выдерживали установку, хорошо двигались.

К сожалению, не можем забить, и это наша беда. Это самый важный фактор, это то, чего нам не хватает. Нам все залетает, а у нас все мимо. Должно прорвать, по-другому не бывает. Конечно, у меня есть уверенность, что «Динамо» избежит вылета из Премьер-лиги», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш футбол».