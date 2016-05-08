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    ПСВ стал чемпионом Голландии второй год подряд

    В матче заключительного 34-го тура голландской Эредивизие ПСВ на выезде обыграл «Зволле» (3:1) и стал чемпионом страны.

    Отметим, что за тур до конца чемпионата команда из Эйндховена имела равное количество очков с амстердамским «Аяксом», но при этом уступала по дополнительным показателям. Однако амстердамцы в, проходившей параллельно, игре заключительного тура потеряли очки, не сумев одолеть «Де Графсхап» (1:1).

    ПСВ Эйндховен второй год подряд стал победителем Эредивизие. Красно-белые также стали 23-х кратными чемпионами Голландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 8 мая 2016, 23:04

      Я в акккууууеее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 8 мая 2016, 18:24

      Я в шоке, упустить чемпионство с предпоследней командой.... Аякс самый лузер в этом году!

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 мая 2016, 18:15

      Поздравляю ПСВ
      Аякс сам себе проиграл чемпионство.

      2
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