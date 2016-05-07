Аленичев: «На 99 процентов уверен, что Таски не вернется в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил вероятность возвращения в московскую команду защитника Сердара Таски. Отметим, что на данный момент футболист на правах аренды выступает за «Баварию».

– Сожаления по Таски нет. Он сам рвался уйти! И я не имею права держать человека, который не хотел оставаться, потому что по ряду причин ему было некомфортно. Отпустил и, считаю, правильно сделал. Первое – это «Бавария», второе – уход Сердара дал шанс Пуцко и Кутепову. И наши молодые не подвели, шансом составить конкуренцию Гранату и Боккетти воспользовались. И для нас, не только для меня, но и для руководителей «Спартака», это сигнал о том, что в клубе есть свои игроки, на которых можно рассчитывать, а не покупать футболистов за 5-10 миллионов за границей.

– Если Таски вернется из аренды в «Баварии», вы на него рассчитываете?

– На 99 процентов уверен, что не вернется. Останется в Бундеслиге – если не в «Баварии», то найдет другие варианты. Но в случае возвращения Сердара в «Спартак», безусловно, мы на него рассчитываем.