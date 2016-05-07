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    Юрченко: «Надеемся обыграть «Зенит»

    Вратарь «Анжи» Давид Юрченко подчеркнул, что его команда думает только о победе над «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ, который пройдет сегодня вечером. Начало встречи в 17:00.

    «Не думаю, что Халк и остальные игроки «Зенита» как-то меня боятся. Да и стимула такого уж настраиваться на «Зенит» больше, чем на другие команды, у меня нет. Есть другие причины себя мотивировать – День Победы и день рождения мамы. А игра с питерцами просто рабочий момент. Конечно, она будет интересна, в первую очередь своей интригой. Нам непременно нужно побеждать, чтобы уйти из зоны вылета. «Зениту» — чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Громко прозвучит, но в Питере не роботы играют, мы надеемся на победу. Тем более с «Уфой» были к ней близки.

    После ударов Халка руки не болят, ничего не болит, что вы. Не надо преувеличивать. Халк – сильный парень, но такой же, как все. У «Зенита» вся линия атаки ровная. Я бы даже сказал, что у них вся команда атакует. Вы же видите, как активны крайние защитники. Опасность можно ждать от каждого, не только от Халка», — сказал страж ворот.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2016 09:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -16

      scikuni 7 мая 2016, 13:09

      обязаны ради всей россии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 7 мая 2016, 11:55

      Вынимать будешь из ворот, зенит будет бороться за попадание в лч

      0
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      ...
      Рейтинг: -16

      scikuni > Zly 7 мая 2016, 13:10

      в лч политпроект не попадет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 7 мая 2016, 11:01

      Ахахахах,он не думает,что Зенит его боится?скоро вместо футбола,они будут кататься в аквапарке

      0
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 7 мая 2016, 10:57

      Блин, такой а при чем тут Уфа и Зенит, а потом вспомнил, то Вратарь возомнил о себе и ушел в аренду... И как дырка стал...

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 7 мая 2016, 10:34

      надо просто играть, а не надеятся

      -3
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