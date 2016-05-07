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    Муса: «Поражение от «Зенита» осталось позади»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса уверен в том, что поражение в финале Кубка России от «Зенита» (1:4) не скажется на психологическом состоянии его партнеров по команде.

    Напомним, что сегодня армейцы сыграют с «Тереком» в рамках 27-го тура РФПЛ.

    «Поражение от «Зенита» осталось позади, и мы ожидаем следующего матча. Я уверен, что во время встречи с «Тереком» мы не будем думать о проигранном финале. Наша цель — победа в Премьер-лиге, а для ее достижения мы должны играть хорошо и побеждать. Знаю, что фанаты разочарованы, но мы будем бороться, чтобы вновь сделать их счастливыми», — сказал нигериец в интервью Completesportsnigeria.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 09:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      scikuni 7 мая 2016, 13:11

      наступят поражения от краснодара и терека

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 мая 2016, 11:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поражения от Зенита всегда будут с вами!

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 10:45

      Очень надеюсь,клячи позорные-буду увы болеть за вас в этом матче.

      -1
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