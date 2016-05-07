Покеттино: «В последнее время некоторые люди вели себя непрофессионально»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал высказывания игроков других команд, публично поддерживавших «Лестер» в чемпионской гонке.

«В футболе ответственность состоит в том, чтобы быть профессионалом. Если ты профессионал, то ты не высказываешь своего личного мнения.

Если я поддерживаю «Тоттенхэм» и играю против другой команды, которая борется за титул или за выживание, то я не могу высказывать свое мнение как болельщик. Я должен говорить как профессионал.

В последние несколько недель или месяцев некоторые футбольные люди не вели себя профессионально. Нужно быть осторожнее.

В будущем нужно быть аккуратнее в подобных публичных высказываниях»,– сказал Покеттино.