Бушманов: «Самый богатый клуб России мог бы подумать о более качественном поле для молодежи»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов раскритиковал качество газона после выездного матча 35-го тура РФПЛ против «Зенита-2» (0:3).

«Неприятное поражение. Но надо признать, что по игре «Зенит-2» заслужил победу и, думаю, теперь сохранит место в ФНЛ. Нас же расстроило не столько поражение, сколько травма Тимофеева – у него серьезное повреждение, подозрение на перелом. Хочу отметить низкое качество поля – удивительно, что «Зенит-2» играет на таком травмоопасном газоне. Самый богатый в России клуб мог бы подумать о более качественном поле для своих молодых ребят», – сказал Бушманов.