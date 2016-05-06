Погребняк: «Если посмотреть на мою статистику в «Динамо», то она позорная»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оценил собственную игру в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент форвард провел за бело-голубых 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

– Как относитесь к критике в свой адрес? Многие говорят, что Погребняк уже не тот…

– Может быть, действительно, уже не тот. Если посмотреть на статистику, то она не впечатляет. Что уж скрывать, статистика позорная… Но надо продолжать усердно работать на тренировках. Только через труд решаются эти проблемы. Рук опускать не собираюсь.