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  • Погребняк: «Если посмотреть на мою статистику в «Динамо», то она позорная»

Погребняк: «Если посмотреть на мою статистику в «Динамо», то она позорная»

6 мая 2016, 18:16
4

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оценил собственную игру в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент форвард провел за бело-голубых 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

– Как относитесь к критике в свой адрес? Многие говорят, что Погребняк уже не тот…

– Может быть, действительно, уже не тот. Если посмотреть на статистику, то она не впечатляет. Что уж скрывать, статистика позорная… Но надо продолжать усердно работать на тренировках. Только через труд решаются эти проблемы. Рук опускать не собираюсь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (4)
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Rash0559
1462548568
Когда то был не плохим напом...
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diadushka
1462550189
он еще не всей правды сказал, которая звучала бы так: если посмотреть на всю мою карьеру, она позорная!!!
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koli4ka
1462555735
позорный труд- нечё не перетрут
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yurdin
1462607399
Достойно ответил,не стал искать отговорок и обстоятельств.
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