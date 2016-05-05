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    Непомнящий: «Бердыев доказал, что он один из лучших тренеров, если не лучший»

    Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, подчеркнув: рулевой желто-синих уже давно доказал, что является одним из сильнейших отечественных специалистов.

    Вы хорошо знаете Курбана Бердыева. Как думаете, продолжит он работу в «Ростове», или его все-таки куда-то переманят?

    – Ну, я все-таки не настолько хорошо его знаю как человека. Как тренера – да, но это другое. На каком месте закончит «Ростов"? Я не пророк. Для этого клуба участие в Лиге чемпионов будет огромным успехом. На что там рассчитывать? Есть пример «Атлетико», который вышел в финал. Так что не обязательно иметь команду звезд, чтобы добиваться успехов.

    За счет чего Бердыеву удалось создать такой коллектив?

    – У «Ростова» на каждую позицию удачно подобраны игроки. Есть гармония, как в ансамбле. Курбан умеет доходчиво объяснять свои требования, при этом чувствует игроков и не просит от них больше, чем они могут выполнить. И ведь нельзя сказать, что «Ростов» играет так же, как чемпионский «Рубин». Это разные команды! То есть Бердыев умеет работать с любым составом. То, что он один из лучших тренеров, Курбан уже доказал. Если не лучший…

    А кому больше симпатизируете в чемпионской гонке – «Ростову» или ЦСКА?

    Прошу вас, не провоцируйте! Я знаю, что ЦСКА станет чемпионом, а «Ростов» должен быть вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2016 22:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 мая 2016, 10:16

      То, что Бердыев лучший тренер России спору нет, а вот то, что ЦСКА все ставят
      на первое место - это немного смущает.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 мая 2016, 09:19

      А может наоборот? Ростов первый, ЦСКА - второй! Посмотрим!

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 6 мая 2016, 08:51

      Одно печалит. ЧТО ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 мая 2016, 08:17

      Одно плохо,все знают что ЦСКА будет 1 ,с чего бы это? Хотя я не сторонник теории заговоров,но очень,очень подозрительно

      2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 6 мая 2016, 08:50

      Наш футбол уже 25 лет как теория заговоров)))

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 6 мая 2016, 06:19

      Он делает из середняка претендента на чемпионство. А до этого делал из середняка чемпиона и играл в ЛЧ. Я, кажется, знаю. какой тренер нужен сборной России на ЧМ-2018. Сборная у нас средняя, и нам нужен именно ТРЕНЕР, который из чего-то непонятного сделает конфетку. Хотя, конечно, клубы и сборные это совсем разные вещи для тренера...

      2
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 6 мая 2016, 05:56

      Я уважаю и буду уважать Непомнящего как Великого тренера показавшего нетутилированного сборного скажем во весь" МИР",и согласен с ним,тут с таким составом держаться на высоте,это заслуга тренера,они сами говорят,МЫ ИГРАЕМ,но почему бы не забрать у богочей вкусный "ХЛЕБ".

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 мая 2016, 01:58

      Согласна полностью, и что тренер ЛУЧШИЙ, и что место не ниже второго, удачи команде и тренеру!

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      Рейтинг: +61

      kost31 6 мая 2016, 00:26

      ему бы еще деньжат подкинуть и он бы сделал из Ростова настоящего чемпиона

      3
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      Рейтинг: +84

      АНДО 5 мая 2016, 23:03

      для меня тоже бердыев тренер номер 1 в россии. он это уже доказал и с рубином и с ростовом.

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