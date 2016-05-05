Облак сегодня тренировался отдельно от общей группы

Голкипер «Атлетико» Ян Облак работал отдельно от общей группы во время тренировки «матрасников» сегодня утром. Напомним, что в конце полуфинальной встречи Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) словенский страж ворот почувствовал незначительный дискомфорт. Поэтому, им было принято решение поберечься и провести тренировочное занятие зале.

Как сообщает источник, вратарь сможет помочь своей команде в ближайших матчах. В текущем сезоне на счету Облака 36 матчей в Примере и 16 пропущенных голов. Также словенец провел 12 поединков в Лиге чемпионов, в которых 16 раз не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.