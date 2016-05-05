Булатов: «Руководство «Торпедо» поставило задачу – выход в ФНЛ в следующем сезоне»

Новый главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов отметил, что для него является честью и большой ответственностью возглавить клуб с такими традициями, а также рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством черно-белых.

«Очень рад, что подписал контракт с «Торпедо». Возглавить клуб с такими традициями – это большая ответственность. Я отдохнул и сейчас с новыми силами готов приступить к работе. В свое время в «Торпедо» играли такие прославленные футболисты, как Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов и другие. Это клуб, который становился чемпионом СССР, и для меня является большой честью тренировать эту команду, несмотря на то что сейчас она находится во второй лиге.

Пока что не досконально знаком с инфраструктурой «Торпедо». Знаю, что команда тренируется на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, а играют на поле спартаковской академии. В планах есть построить спортивную базу. Какие задачи поставило руководство? Сейчас нужно доиграть чемпионат, а на следующий год руководством была поставлена задача по выходу «Торпедо» в ФНЛ. С игроками еще не знаком, встреча с футболистами еще предстоит», – сказал Булатов.