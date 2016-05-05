Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эпизод с голом «Химок» в ворота «Долгопрудного» будет рассмотрен ПФЛ

Эпизод с голом «Химок» в ворота «Долгопрудного» будет рассмотрен ПФЛ

5 мая 2016, 14:09
3

Президент ПФЛ Андрей Соколов отметил, что лига собирается рассмотреть эпизод, который произошел в матче между «Химками» и «Долгопрудным». Напомним, что в концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей, поскольку гол был забил с нарушением правил фэйр-плей. После этого футболисты «Химок» позволили сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив их к своим воротам.

– Этот матч мы рассмотрим на следующей неделе. Пригласим представителей команд, тренеров.

– Но у вас уже сложилось личное ощущение по эпизоду в конце встречи?

– Я бы не хотел сейчас комментировать. А у вас сложилось?

– Показалось, что «Химки» поступили благородно, позволив «Долгопрудному» забить гол и сравнять счет.

– А когда «Химки» забивали второй гол?

– Игроки говорят, что возникло недопонимание между нападающими и защитниками. Широков не понял, что «Химки» отдавали мяч «Долгопрудному».

– Вот уточните у тех, кто выбивал мяч, кто сыграл головой, кто отдавал.

– Так футболисты уже высказались. Говорят, что был свободный удар, отдавали мяч сопернику.

– Постойте, но свободный удар можно по-разному выполнить. Можно сильно выбить, можно слабо. Можно верхом, можно низом. Можно в аут или в поле. Спросите у игроков «Химок», кто кого там не понял.

– Так тот же Широков, забивший гол, сказал, что в эпизоде он изначально далеко находился и не разобрался. Не увидел, не услышал…

– Кого он не услышал? А тот, кто скидывал ему мяч головой, тоже не услышал, не увидел?

– По их версии, далеко находились.

– Два защитника на одной половине поля, трое нападающих на другой…

– В общем, есть, на ваш взгляд, странные моменты?

– Я просто говорю, что надо еще раз все проверить, уточнить детали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Второй дивизион. Зона Запад Химки Олимп-Долгопрудный Широков Максим
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hodyrev
1462447205
Соколов давай прощаться
Ответить
grand-igor
1462455324
Соколов- всем все ясно кроме тебя!
Ответить
msbleff
1462477213
ну что за долбоебы то наверху сидят?
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Все новости
Все новости
Фото«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»
3 августа
1
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
ФотоТарханов получил новое назначение
28 июля
1
ФотоКлуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера
28 июля
4
Рыжиков нашел новую работу
27 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Фото«Балтика» определилась с будущим 4 игроков
10 июля
ВидеоФанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Спартак» возьмет на летний сбор трех футболистов из дубля
17 июня
6
Фото«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
ФотоЛучшим бомбардиром Кубка России стал игрок из Второй лиги
28 мая
«Иркутск» получил наказание за неявку на матч
22 мая
1
Российский клуб не приехал на матч из-за безденежья
17 мая
1
Видео16-летний футболист «Спартака» забил гол в стиле Месси, накрутив полкоманды
15 мая
11
ВидеоРоссийский судья оконфузился, когда делал предложение девушке перед матчем
14 мая
1
Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге
11 мая
3
ВидеоСпасительный гол вратаря во Второй лиге
26 апреля
1
«Нахер он нужен?»: в российском клубе решили провести сезон без запасного вратаря
17 апреля
Рэпер Obladaet финансово поддержал клуб Второй лиги, находящийся на грани банкротства
11 апреля
1
Футболисты российского клуба вынуждены работать грузчиками – у них нет денег на еду
8 апреля
17
ВидеоИгроки российского клуба публично попросили о помощи
5 апреля
11
Российский клуб близок к закрытию прямо по ходу сезона
3 апреля
6
Фанаты клуба Второй лиги собирают деньги для команды
1 апреля
2
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок
29 марта
ФотоОпределилось будущее клуба из Химок
20 марта
ФотоЛучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+