Эпизод с голом «Химок» в ворота «Долгопрудного» будет рассмотрен ПФЛ

Президент ПФЛ Андрей Соколов отметил, что лига собирается рассмотреть эпизод, который произошел в матче между «Химками» и «Долгопрудным». Напомним, что в концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей, поскольку гол был забил с нарушением правил фэйр-плей. После этого футболисты «Химок» позволили сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив их к своим воротам.

– Этот матч мы рассмотрим на следующей неделе. Пригласим представителей команд, тренеров.

– Но у вас уже сложилось личное ощущение по эпизоду в конце встречи?

– Я бы не хотел сейчас комментировать. А у вас сложилось?

– Показалось, что «Химки» поступили благородно, позволив «Долгопрудному» забить гол и сравнять счет.

– А когда «Химки» забивали второй гол?

– Игроки говорят, что возникло недопонимание между нападающими и защитниками. Широков не понял, что «Химки» отдавали мяч «Долгопрудному».

– Вот уточните у тех, кто выбивал мяч, кто сыграл головой, кто отдавал.

– Так футболисты уже высказались. Говорят, что был свободный удар, отдавали мяч сопернику.

– Постойте, но свободный удар можно по-разному выполнить. Можно сильно выбить, можно слабо. Можно верхом, можно низом. Можно в аут или в поле. Спросите у игроков «Химок», кто кого там не понял.

– Так тот же Широков, забивший гол, сказал, что в эпизоде он изначально далеко находился и не разобрался. Не увидел, не услышал…

– Кого он не услышал? А тот, кто скидывал ему мяч головой, тоже не услышал, не увидел?

– По их версии, далеко находились.

– Два защитника на одной половине поля, трое нападающих на другой…

– В общем, есть, на ваш взгляд, странные моменты?

– Я просто говорю, что надо еще раз все проверить, уточнить детали.