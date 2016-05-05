Пепе: «При Бенитесе у меня не было шансов играть в основе «Реала»

Защитник «Реала» Пепе дал понять, что не имел регулярной игровой практики в составе мадридцев под руководством бывшего наставника Рафаэля Бенитеса из-за своего возраста.

«Бенитес сразу сказал, что не рассчитывает на меня. Он предпочел сделать ставку на Рамоса и Варана. Думаю, это нормально, ведь они оба моложе меня. Конечно, мне было обидно, что у меня нет шансов играть, но я продолжал работать.

Когда ты усердно работаешь и полностью отдаешь себя любимому делу, то это никогда не остается незамеченным», – сказал Пепе.