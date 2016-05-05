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    Главный тренер «Газовика»: «Без одобрения «Газпрома» наше повышение в классе было бы дерзостью»

    Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов ответил на вопросы о выходе команды в РФПЛ.

    – Задачу нам озвучили за пару недель до старта сезона. Руководство сказало: «Пора выходить».

    – Теперь у «Зенита» проявился младший брат в Премьер-лиге. Спонсор у вас один, верно?

    – Да. Финансирует клуб региональная структура «Газпрома», но без одобрения центрального офиса наше повышение в классе выглядело бы неуместной дерзостью.

    – У клуба есть партнерские отношения с «Зенитом»? Вы можете представить, что «Газовик» берет в аренду футболиста питерского клуба?

    – Пока – с трудом, но все возможно. Партнерских отношений с «Зенитом» у нас нет. До сегодняшнего дня не было и тесных контактов на футбольные темы, но есть дружба с главным тренером второй команды «Зенита». С Владиславом Радимовым нас связывают теплые профессиональные и товарищеские контакты.

    – «Газовик» долго строился как команда. Это сознательная стратегия или так сложились обстоятельства?

    – Я не сторонник массовой ротации. Мне кажется, что это неправильно – менять по семь–восемь игроков в каждое трансферное окно. Если люди очень быстро становятся не нужны, в этом есть вина тренера. Это же ты их приглашал, верно?

    – Вы выступали в ФНЛ. В премьер-лиге к игрокам принципиально иные требования.

    – Я верю в тех, с кем работаю. Ротация будет, но в пределах нашей привычной нормы. Между двумя половинами сезона я обычно брал двух–трех новых игроков. После сезона изменения были более масштабными, но костяк всегда оставался неизменным, – сказал Евдокимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2016 01:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 мая 2016, 09:15

      Открыто сказал, без бабла ни куда! А то бы опять в конце пару игр слили..

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 17:16

      Забыл сказать,вы соберите Зенит,Газовик ,Зенит-2,3,4,5 возьмите свою молодёжку,и играйте между собой,а Газпром будет вам всем платить....А ещё телеканал свой сделайте и сами смотрите эту ..уёню

      -2
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 5 мая 2016, 16:58

      Хорошо что не скрывает, купленное место в РФПЛ

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 15:26

      Забыл сказать"КУ" и присесть,разводя руки в сторону

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 5 мая 2016, 11:42

      Так и хочется сказать: "Такой футбол нам не нужен!"

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 10:52

      А дышите вы без разрешения -основного офиса?????????

      -1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 5 мая 2016, 06:58

      Во как. Даже на выход в премьер-лигу надо одобрение у Миллера получать. Поэтому и команду переименовывать будут. Возможные варианты: "Миллерята", "ГазУнасАуВас?", "МАБилы", "Труба-Дура", "БДД" (Борисыч дал добро).

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > maior-60 5 мая 2016, 08:29

      Это не было бы так смешно, если не было бы так печально)))

      3
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      Рейтинг: +140

      Reets > maior-60 5 мая 2016, 09:07

      Естественно нужно одобрение. Как может быть иначе? Задачи же зависят напрямую от готовности спонсоров, владельцев и т.д. к затратам. Тем более, если дело касается перехода между лигами. Между ними пропость финансовая, особенно у нас. Хватит рен-тв смотреть. Оренбургу удачи.

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