Продление контракта с Черевченко зависит от места «Локомотива» в РФПЛ по итогам сезона

«Локомотив» не спешит продлевать контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Действующее соглашение специалиста с клубом истекает летом этого года.

Сообщается, что продление договора зависит от результатов нынешнего сезона: в том случае, если «Локомотив» закончит чемпионат в зоне еврокубков, Черевченко, вероятнее всего, останется в клубе.

Сейчас железнодорожники занимают пятое место и в четырех оставшихся турах сыграют против «Ростова», «Зенита», «Кубани» и «Мордовии».