Продление контракта с Черевченко зависит от места «Локомотива» в РФПЛ по итогам сезона

короче опять котовасия начинается. надо напа хорошего прикупать, а тренер отличный
«Локомотив» не спешит продлевать контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Действующее соглашение специалиста с клубом истекает летом этого года.
Сообщается, что продление договора зависит от результатов нынешнего сезона: в том случае, если «Локомотив» закончит чемпионат в зоне еврокубков, Черевченко, вероятнее всего, останется в клубе.
Сейчас железнодорожники занимают пятое место и в четырех оставшихся турах сыграют против «Ростова», «Зенита», «Кубани» и «Мордовии».