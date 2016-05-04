Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Продление контракта с Черевченко зависит от места «Локомотива» в РФПЛ по итогам сезона

    «Локомотив» не спешит продлевать контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Действующее соглашение специалиста с клубом истекает летом этого года.

    Сообщается, что продление договора зависит от результатов нынешнего сезона: в том случае, если «Локомотив» закончит чемпионат в зоне еврокубков, Черевченко, вероятнее всего, останется в клубе.

    Сейчас железнодорожники занимают пятое место и в четырех оставшихся турах сыграют против «Ростова», «Зенита», «Кубани» и «Мордовии».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 5 мая 2016, 11:17

      короче опять котовасия начинается. надо напа хорошего прикупать, а тренер отличный

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 мая 2016, 10:58

      тренерский штаб нужно оставлять. У Локо некому забивать. С таким составом и так высоко это заслуга Черевченко. В других клубах которые вверху есть ярко выраженные, забивные напы. А у Локо ??? шкулетич, или Хенти????? Был НИАС и того продали....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 мая 2016, 10:50

      пятое место займут

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 мая 2016, 10:14

      Могут уже готовить трудовую после игры с Ростовом)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > андрей андреев 5 мая 2016, 17:42

      Ну ну.Мордовию сначала обыграйте,грезящие «чемпионы»)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 5 мая 2016, 07:52

      Если не продлят, то явно в руководстве думают другим местом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 5 мая 2016, 01:04

      ну в этом сезоне 5-е место будет играть в ЛЕ, потому что Кубок взял Зенит, который уже в еврокубках точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Freddi555 5 мая 2016, 00:44

      Я бы на месте руководителей Локомотива оставил тренера и купил нормального толкового нападающего!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      west29 5 мая 2016, 00:22

      ТРЕЙНЕРА МОЖНО МЕНЯТЬ КАЖДЫЙ ГОД ОТ ЭТОГО НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ ЕСЛИ НЕ УКРЕПЛЯТЬ СОСТАВ И НЕ МЕНЯТЬ САМУ ИГРУ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 мая 2016, 23:43

      Ниже 5 места не должны упасть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Иванилдо 4 мая 2016, 22:01

      Заголовок в вк как всегда долбанутый, думал что интересное, а они о фигне как всегда

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11