«Лестер» хочет подписать брата Азара

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и брат Эдена Азара Торган Азар оказался в сфере интересов «Лестера».

Сообщается, что глава скаутской службы новых чемпионов Англии Стив Уолш рассматривает варианты усиления перед следующим сезоном и заинтересовался Торганом Азаром, Деннисом Пратом из «Андерлехта» и Закарией Баккали из «Валенсии».

В нынешнем сезоне Азар сыграл за «Боруссию» 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.