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    Непомнящий: «Лодыгин даже не второй номер среди российских вратарей, он вообще не конкурент Акинфееву!»

    Авторитетный российский тренер Валерий Непомнящий поделился своим мнением об игре голкипера «Зенита» и сборной России Юрия Лодыгина.

    «В моем понимании Акинфееву он вообще не конкурент! Даже не второй номер среди российских вратарей! Лодыгину не хватает стабильности, надежности. Бросаются в глаза изъяны в технике. Не очень хорошо читает игру, да и на линии не всегда безупречен.

    Михаил Кержаков? Сто процентов не слабее! Что доказал уверенной игрой в Кубке России», – заявил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 16:36
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +1390

      DemSerg 5 мая 2016, 16:38

      ЛоДыркин показал себя в игре за сборную уже.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 5 мая 2016, 10:54

      Акинфеев не тот что был раньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 5 мая 2016, 09:34

      Акинфеев давно не номер один в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2016, 06:48

      Поставят Акинфеева, будет смешно и грустно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 мая 2016, 20:30

      Конифееф в молодежной сборной был удален за подлый поступок , ударив игрока .
      В том матче половину нынешних сборников удалили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 4 мая 2016, 20:25

      М. Кержаков однозначно сильнее Лодыгина. Только тренер Зенита этого не понимает, ориентируясь на процент отбитых пенальти. Впрочем, Крицюк лучше их обоих и уж точно не хуже Акинфеева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 4 мая 2016, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все НОРМАЛЬНЫЕ люди это и так понимают.Где лодыркин,и где Игорян.Как бомжа и солдата сравнивать,хотя так и получается))

      -8
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha > Недовольный 4 мая 2016, 20:54

      А разве недовольный может быть нормальным? И какое интересно звание у солдата Игорька? Наверное конь в пальто.

      3
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 4 мая 2016, 18:54

      Если не Акинфеев и не Лодыгин, тогда кто первый номер в сборной должен быть? Крицюк? Только он не особо еще себя зарекомендовал

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Simbirsk 4 мая 2016, 19:44

      Гильерме

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk > vvv246 6 мая 2016, 09:06

      Он не мой))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 мая 2016, 18:03

      если бы Юра не совершал столько глупых ошибок, ему бы цены не было. Да и про Акинфеева не сказал бы, что он сейчас лучший..

      4
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      Рейтинг: +43

      andreus20 4 мая 2016, 17:17

      Ага, особенно после первого официального гола Юсупова за Зенит в ближний угол того самого Акинфеева я конкретно согласен, что на него нефиг ровняться.. В сравнении с Лодыгиным Акинфеев деградирует с космической скоростью!

      3
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      Рейтинг: +1608

      кто там > andreus20 4 мая 2016, 19:22

      ты себя со своими одноклассниками не сравнивай)

      -3
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