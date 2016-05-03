Канчельскис: «Даже не выходя на поле, Роналду может оказать влияние на «Реал»

Главный тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» подчеркнул высокую значимость для мадридского клуба нападающего Криштиану Роналду.

– Мы увидели в первом матче, что «Реал» без Криштиану Роналду играет очень медленно в атаке. Опасности у ворот создает немного. Говорят, что в этом матче он участие примет. А стоит ли форсировать его восстановление, если из-за этого есть риск получить рецидив и даже пропустить чемпионат Европы?

– «Реал» – зависимая от Роналду команда. Он лидер. Как будет играть португалец, так и будет играть вся команда. Криштиану может, даже не выходя на поле, оказать влияние на свою команду. А сама возможность его выхода на поле может нервировать соперника. Все остальное будет зависеть от его состояния. Считаю, играть должен здоровый спортсмен, который может полностью отдаться футболу. А полубольному лучше не выходить, доверить игру другому, способному принести гораздо больше пользы. А то потом будут отговорки, мол, не до конца оправившийся от травмы. Но в итоге все равно многое будет зависеть от самочувствия Роналду.