Халк: «Для нас важны все турниры, в том числе и Лига чемпионов»

Нападающий «Зенита» Халк все еще верит в чемпионство своего клуба в текущем сезоне.

«В первом тайме «Зениту» было не так просто? ЦСКА – очень серьезный соперник. Мы бились до самого последнего момента. Только так мы смогли взять титул в этой упорной борьбе.

Для нас важны все турниры, в том числе и Лига чемпионов. Один трофей мы взяли, теперь побьемся за чемпионат. Да, тяжело, но еще все возможно. Впереди четыре тура, а затем, надеюсь, будет и Лига чемпионов», – сказал Халк.

Напомним, что в финале Кубка России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1.