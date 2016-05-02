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    Врач ЦСКА: «У Оланаре подозрение на травму связок коленного сустава»

    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, замененный из-за травмы в финальном матче Кубка России против «Зенита» (1:4), возможно, повредил связки коленного сустава. Об этом рассказал врач ЦСКА Наби Керимов.

    «У него подозрение на травму связок коленного сустава. Полное медобследование мы хотим провести сразу по приезду в Москву. Если получится, то сегодня, если нет, то крайний срок – завтра утром. И только после обследования мы сможем сказать характеристику травмы и сроки восстановления», – сказал Керимов.

    Напомним, Оланаре не смог доиграть матч и покинул поле на носилках.

    Источник: ТАСС

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    02.05.2016 20:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:46

      И не поиграл толком а уже в лазарет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 2 мая 2016, 21:27

      Только бы не разрыв крестов.

      3
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