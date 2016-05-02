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    Агент: «Канга и Баштуш продлили контракты с «Ростовом», потому что хотят сыграть в Лиге чемпионов»

    Футбольный агент Алексей Бондаренко, представляющий интересы игроков «Ростова» Баштуша и Каку Гуелора Канга, заявил, что африканские футболисты продлили контракты с донской командой, так как хотят выступать в Лиге чемпионов.

    – Есть ли к ростовским африканцам интерес со стороны других клубов?

    – Было бы странно, если бы не было. Клуб-лидер, конечно же, привлекает внимание, и его игроков разбирают по косточкам. Интерес имеется не столько в России, сколько за рубежом. Причем, в самых различных местах: Европе, Китае, Северной Африке. «Ростов» об этом прекрасно осведомлен. Вместе с тем Баштуш и Канга, у которых с окончанием сезона завершалось действие контрактов, недавно соглашения с клубом продлили. Потому что очень хотят сыграть с «Ростовом» в Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2016 13:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 3 мая 2016, 22:43

      Ростов солдат все 4 оставшихся матча,максимум наберут одно очко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 2 мая 2016, 18:04

      Не рановато ли они себя в ЛЧ видят

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zra78 2 мая 2016, 18:21

      А может разговор про следующий год...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > zra78 3 мая 2016, 09:00

      Всяко больше вариков чем у вас.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 2 мая 2016, 13:59

      Хорошие игроки.пусть остаются,даже без ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 мая 2016, 13:42

      Не факт, что сыграют. Ростову удачи !!!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > acer2003 3 мая 2016, 08:59

      Но в Лиге Европы большие шансы.

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