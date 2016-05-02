Генеральный директор «Ювентуса»: «Не сможем помешать «Реалу» вернуть Морату»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подчеркнул, что туринский клуб не имеет права отказывать «Реалу» в приобретении нападающего Альваро Мораты. Напомним, что мадридцы имеют приоритетное право выкупа форварда за 30 миллионов евро.

«Конечно, мы хотим оставить Морату у себя, но в данном случае от нас ничего не зависит. Судьба Альваро находится в руках руководства «Реала», – сказал Маротта.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мората провел 32 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.