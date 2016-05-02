Нолито станет игроком «Милана»

Нападающий «Сельты» Нолито может начать следующий сезон в футболке «Милана». Форвард сборной Испании уже достиг договоренности с итальянским клубом.

Сообщается, что 29-летний футболист дал согласие на подписание четырехлетнего контракта с «россонери». Теперь клубам осталось договориться о трансфере игрока, рыночная стоимость которого составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Примеры Нолито провел 27 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.