Хави: «Уважаю Симеоне, но не люблю игру «Атлетико»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», поделился мнением об игре «Атлетико» под руководством главного тренера Диего Симеоне.

«Я уважаю Симеоне, поскольку успешное выступление «Атлетико» в последние годы – полностью его заслуга. Но я не люблю смотреть игры команд, которые закрываются на своей половине поля и побеждают своего соперника со счетом 1:0.

Заслуга Симеоне также в том, что он хорошо противодействует сильным качествам противника», – сказал Хави.