Савин: «Кто больше назабивает из пары Смолова и Дзюбы, тот станет лучшим игроком года в РФПЛ»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов и форвард «Зенита» Артем Дзюба должны бороться за звание лучшего игрока года в РФПЛ.

– Кто футболист номер один в этом чемпионате для вас?

– Если второй половины – для меня Федя Смолов лучший. Вообще, с симпатий к нему отношусь и не скрываю. Но вы же помните, как в первой половине играл Дзюба? Давайте договоримся так: пусть лучшим станет тот, кто больше назабивает в концовке. Тому надо отдавать звание лучшего игрока года.