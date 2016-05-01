Симеоне могут отстранить на 20 матчей

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может не отделаться трехматчевой дисквалификацией, которую он отбывает в настоящий момент. Как сообщается, в матче с «Райо Вальекано» наставник «матрасников» мог обойти запрет на передачу указаний своей команде.

Сообщается, что рядом с Симеоне, который располагался на трибуне стадиона, находился тренер вратарей команды, который использовал гарнитуру для передачи указаний аргентинца игрокам.

Напомним, что Симеоне был дисквалифицирован за умышленный выброс второго мяча на поле во время атаки соперника в матче с «Малагой».