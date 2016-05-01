Бердыев: «Ростов» пока не готов проводить подряд игры на высоком уровне»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Мордовии» (1:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«К поражению привели несвойственные нам ошибки, которые были при взятии ворот. Это было нехарактерно для нас. Эмоциональный выплеск после победы над «Зенитом» был большой, ребята не готовы пока подряд играть на таком высоком уровне. Но я не сказал бы, что сегодня ребята не старались и не хотели победить. Настрой был неплохой», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».