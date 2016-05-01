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  • Бердыев: «Ростов» пока не готов проводить подряд игры на высоком уровне»

Бердыев: «Ростов» пока не готов проводить подряд игры на высоком уровне»

1 мая 2016, 16:43
9

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Мордовии» (1:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«К поражению привели несвойственные нам ошибки, которые были при взятии ворот. Это было нехарактерно для нас. Эмоциональный выплеск после победы над «Зенитом» был большой, ребята не готовы пока подряд играть на таком высоком уровне. Но я не сказал бы, что сегодня ребята не старались и не хотели победить. Настрой был неплохой», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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андрей андреев
1462110868
Так было и после Спартака и Цска
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1bear
1462111307
...не надо "ля-ля"... Ростов умеет только от обороны играть с сильными клубами
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Doctor Klyde
1462111846
Даже в такие моменты у Бердыева есть чему поучиться. Ни слова про диктора, судью, болельщиков, петухов и т.п. проблемы только в команде. Оттого и футбол мужицкий и самый чемпионский в отличии от конкурентов..
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gor77
1462114146
Ростов чем-то Рубин напоминает, когда Бердыев руководил. Начинает здОрово, а потом что-то происходит. Интересно!
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Дон-Батя
1462114466
жаль...
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андрей андреев
1462115285
Иисус нас не любит.Надо идти к Кришне...
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DemSerg
1462116236
Высокий уровень - это вообще не про Ростов. Автобусная тактика ваше все...
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Zeff
1462119692
Ростов не чемпион.
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sargassov
1462132984
Победил тот, кто больше хотел, ну и случай конечно же, накосячили в обороне))) в общем Мордовии удалось то, что Зениту, ЦСКА и Спартаку на троих сообразить не пришлось В общем-то ничего не поменялось в Ростове по прежнему клуб с поставленной фирменной командной игрой от Бердыева
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