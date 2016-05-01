Игроки «Химок» специально пропустили гол, проявив фэйр-плей

В поединке 24-го тура первенства ПФЛ зоны «Запад» между «Химками» и «Долгопрудным» произошел интересный инцидент. В концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей. Все дело в том, что форвард химчан забил гол с нарушением фэйр-плей.

Стоит отметить, что футболисты «Химок» позволили своему сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив игроков противника к своим воротам.

«Этот эпизод пусть разбирает инспектор. Со своей стороны скажу: «Спасибо «Химкам»! Была ли в том моменте ошибка судьи или что-то другое, не знаю. Считаю, игру надо было остановить и еще раз исполнить тот свободный удар. Вместо него фэйр-плей сделали «Химки». Это достойно уважения команде», – сказал главный тренер «Долгопрудного» Андрей Мещанинов.

«В эпизоде со вторым голом я изначально далеко находился. Там выбили мяч, кто-то из наших побежал бороться, произошла скидка в мою сторону. Игра продолжилась, судья не свистнул, мяч у меня, трибуны начали кричать, я побежал к воротам доигрывать момент и забил гол. Разобравшись двумя командами в ситуации, решили сделать фейр-плей – позволили сопернику беспрепятственно забить ответный мяч. Как ни обидно было таким образом упускать победу, считаю, поступили честно», – отметил форвард «Химок» Широков.