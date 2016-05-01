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  • Игроки «Химок» специально пропустили гол, проявив фэйр-плей

Игроки «Химок» специально пропустили гол, проявив фэйр-плей

1 мая 2016, 10:16
7

В поединке 24-го тура первенства ПФЛ зоны «Запад» между «Химками» и «Долгопрудным» произошел интересный инцидент. В концовке встречи полузащитник хозяев Максим Широков вывел свою команду вперед, чем вызвал бурное негодование со стороны игроков гостей. Все дело в том, что форвард химчан забил гол с нарушением фэйр-плей.

Стоит отметить, что футболисты «Химок» позволили своему сопернику сравнять счет, беспрепятственно пропустив игроков противника к своим воротам.

«Этот эпизод пусть разбирает инспектор. Со своей стороны скажу: «Спасибо «Химкам»! Была ли в том моменте ошибка судьи или что-то другое, не знаю. Считаю, игру надо было остановить и еще раз исполнить тот свободный удар. Вместо него фэйр-плей сделали «Химки». Это достойно уважения команде», – сказал главный тренер «Долгопрудного» Андрей Мещанинов.

«В эпизоде со вторым голом я изначально далеко находился. Там выбили мяч, кто-то из наших побежал бороться, произошла скидка в мою сторону. Игра продолжилась, судья не свистнул, мяч у меня, трибуны начали кричать, я побежал к воротам доигрывать момент и забил гол. Разобравшись двумя командами в ситуации, решили сделать фейр-плей – позволили сопернику беспрепятственно забить ответный мяч. Как ни обидно было таким образом упускать победу, считаю, поступили честно», – отметил форвард «Химок» Широков.

Источник: ФК «Химки»
Россия. Второй дивизион. Зона Запад Химки Олимп-Долгопрудный Широков Максим
Комментарии (7)
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Devil56
1462087943
с 5:20
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Parham
1462089254
Что-то я ни чего там не заметил!!
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vlalvl
1462092038
по джентельменски.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1462093565
Ничего себе видео выложили, аж 7 минут из жизни потратить надо, чтоб это знаменательное событие увидеть.
Ответить
kupryaev
1462096939
прикольно))
Ответить
Pourport
1462099022
О це гарно!Честно оно честно,а не наказуемо ли?
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alexa1995
1462105502
Игра динамичней чем некоторые встречи РФПЛ
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