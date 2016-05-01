Пименов: «Локомотиву следовало играть в два форварда в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал возможные причины, по которым «железнодорожники» уступили «Спартаку» в матче 26-го тура РФПЛ.

«По большому счету, игра у «Локомотива» не получилась. Не хватало командной скорости. Игра шла до гола, так оно и получилось. «Локомотив» пропустил первым и в итоге потерпел поражение.

У «железнодорожников» было мало игроков в атаке. На острие был только один Шкулетич, надо было раньше выпускать Хенти. Возможно, стоило сыграть с двумя форвардами. Хенти способен добавить игре скорости», – отметил Пименов.