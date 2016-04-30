Мюллер впервые в карьере забил 20 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отметился забитым мячом в матче 32-го тура Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии». Этот гол стал для немецкого форварда 20-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Таким образом, Мюллер впервые в карьере забил в Бундеслиге 20 мячей за сезон.

Отметим, что «Бавария» стала первым клубом в истории немецкого первенства, когда в одной команде сразу два футболиста преодолели отметку в 20 голов. Кроме Мюллера, в составе мюнхенцев это сделал Роберт Левандовски, на счету которого 27 забитых мячей.