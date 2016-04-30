Лебедев: «Сейчас «Спартак» – это дряхлая команда, которая не может никак собраться»

Член исполкома РФС, заместитель председателя Госдумы России, а также поклонник «Локомотива» Игорь Лебедев рассказал о своем прогнозе на матч 26-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Спартаком», отметив, что в нынешнем состоянии красно-белые не в состоянии что-либо противопоставить подопечным Игоря Черевченко.

«Сегодня верю только в победу «Локомотива». В последние несколько лет «Локомотиву» удается успешно играть со «Спартаком». Не в обиду болельщикам красно-белых, но на сегодняшний день «Спартак» представляет собой дряхлую команду, которая никак не может собраться. Даже разговор с болельщиками не поможет. «Локомотив» выиграет со счетом 2:1. Сегодня важно победить. Так как у железнодорожников календарь сложнее, чем у конкурентов. Любая потеря очков может выбить команду из борьбы за призовую тройку.

Думаю, что посещу фанатскую трибуну в заключительном туре чемпионата с «Мордовией». Надеюсь, по его итогу мы с болельщиками сможем друг друга поздравить с высоким местом в турнирной таблице. Сегодняшнюю игру со «Спартаком» тоже буду смотреть на стадионе, но на своем традиционном месте», – сказал Лебедев.