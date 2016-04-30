«Бавария» заинтересована в услугах хавбека «Монако»

«Бавария» намерена договориться с «Монако» о приобретении полузащитника Тома Лема. Как сообщает источник, мюнхенский клуб рассматривает игрока в качестве одной из основных целей на следующее летнее трансферное окно.

Отмечается, что будущий наставник баварцев Карло Анчелотти наблюдет за 20-летним французом еще с того времени, как тренировал «Реал».

Контракт Лема с монегасками рассчитан до 2020-го года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23-х поединках Лиги 1, забив четыре мяча и сделав три голевые передачи.