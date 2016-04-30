Газизов: «Боруссия» Дортмунд? Зинченко предан футбольному клубу «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал комментировать слухи о переходе полузащитника Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию».

«По Зинченко есть несколько предложений, как от клубов из России, так и из Европы. Есть ли среди них дортмундская «Боруссия»? Не буду комментировать определенные клубы. Но могу сказать, что среди них есть команды большого калибра. Не исключаю варианта, что Александр останется в «Уфе».

К какому варианту склоняется сам Зинченко? Он играет в футбол. Его мало интересуют такие вещи. На сегодняшний день он предан футбольному клубу «Уфа», — заключил Газизов.