Газизов: «Боруссия» Дортмунд? Зинченко предан футбольному клубу «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал комментировать слухи о переходе полузащитника Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию».
«По Зинченко есть несколько предложений, как от клубов из России, так и из Европы. Есть ли среди них дортмундская «Боруссия»? Не буду комментировать определенные клубы. Но могу сказать, что среди них есть команды большого калибра. Не исключаю варианта, что Александр останется в «Уфе».
К какому варианту склоняется сам Зинченко? Он играет в футбол. Его мало интересуют такие вещи. На сегодняшний день он предан футбольному клубу «Уфа», — заключил Газизов.
Источник: Чемпионат.ком
ЛЕТДИНОВ,ПОГРЕБНЯК,и др,ложанулись в Европе теперь остальных туда не загонишь,лучше дома гав...о месить будут