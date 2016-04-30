АПЛ. «Ньюкасл» одолел «Кристал Пэлас», «Эвертон» обыграл «Борнмут» и другие результаты

В матче 36-го тура АПЛ «Эвертон» в родных стенах со счетом 2:1 сломил сопротивление «Борнмута».

В других встречах «Ньюкасл» оказался сильнее «Кристал Пэлас», «Сток Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом», «Уотфорд» вырвал победу над «Астон Виллой», «Вест Хэм» разгромил «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Эвертон – Борнмут – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Клеверли, 7; 1:1 – Пью, 9; 2:1 – Бэйнс, 64.

Ньюкасл – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Таунсенд, 58.

Сток Сити – Сандерленд – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 50; 1:1 – Дефо, 90 (с пенальти).

Уотфорд – Астон Вилла – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кларк, 28; 1:1 – Абди, 45; 1:2 – Айю, 48; 2:2 – Дини, 90; 3:2 – Дини, 90.

Удаление: Сиссоко, 73.

Вест Бромвич – Вест Хэм – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Куяте, 34; 0:2 – Нобл, 45; 0:3 – Нобл, 79.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ