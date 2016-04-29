Чхун-Ен: «Пардью даже не помнит, сколько замен он сделал»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Ли Чхун-Ен раскритиковал главного тренера команды Алана Пардью.

«Пардью с умом проводит тренировки, но он слишком горячится во время матчей, так что даже забывает, сколько замен он сделал.

Однажды он сказал мне разминаться, а потом мы сделали все три замены, и я снова сел на скамейку. Через пять минут он опять сказал, что я должен разогреваться, а сказал, что замен больше нет. Он ответил только: «Ой, извини».

Пардью управляет командой, не задумываясь о долгосрочных перспективах. У нас прекрасный состав, но он использует одних и тех игроков снова и снова, пока кто-то не травмируется. Потом тот, кто выходит вместо травмированного, не может нормально играть, потому что выходит на поле впервые за два месяца. Думаю, именно поэтому мы плохо провели вторую часть сезона», – сказал Чхун-Ен.