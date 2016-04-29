Клопп недоволен ранним началом матча «Суонси» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство ранним началом встречи 36-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити».

«Я впервые буду играть в это время. Кто вообще решил назначить матч так рано? Пока все англичане будут сидеть за ланчем, мы будем играть в футбол. Не хочу делать громких заявлений, но я не согласен с этим решением. Обычно я испытываю голод в это время дня. Надеюсь, что мои футболисты смогут избежать подобного», – отметил Клопп.

Напомним, что игра между «Суонси» и «Ливерпулем» состоится 1 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.