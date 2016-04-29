Кураньи: «Выступление в России – интересный опыт для меня»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, ныне выступающий за «Хоффенхайм», рассказал о своем выступлении в российской Премьер-лиге.

«Выступление в России – интересный опыт для меня. «Динамо» тогда показывало хорошие результаты, а игроки команды часто проводили время вместе.

Говорят, что там опасно, но я не видел ничего подобного. Конечно, мне приходилось видеть людей с оружием в руках, но ведь это было для нашей же безопасности.

Россия – очень большая страна, поэтому наше возвращение с выездных матчей могло занимать несколько часов. А еще там очень много машин и пробок на дорогах», – сказал Кураньи.