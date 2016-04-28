Папикян: «Кубань» сделает все, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Арсен Папикян поделился своими первыми впечатлениями после крупного поражения от «Зенита» (1:4) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Эмоции не самые положительные, но счет по игре. Мы много ошибались в простых ситуациях. Из каждой игры нужно выносить что-то хорошее, и сегодня были положительные эпизоды. Однако три первых пропущенных мяча – следствие наших ошибок.

Жизнь продолжается. Осталось четыре тура, мы сделаем все, чтобы остаться в Премьер-лиге», – сказал Папикян в эфире телеканала «Наш Футбол».