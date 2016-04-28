Слуцкий: «Широков заболел, а про Гончаренко и «Кубань» лучше у них самих спрашивать»

С высокой температурой нужно лежать в постельке, пить чай с малиной и мёдом, а не шататься по комментаторским кабинам, или вы настолько не дорожите игроком, товарищ(господин) Слуцкий?
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России над «Уралом» (3:0).
– Мы понимали, что надо правильно играть с такой командой, как «Урал». Это тактически выстроенная команда. Очень рады, что удалось забить быстрый гол. Справились сегодня с тактическими задачами и справедливо выиграли.
– Широков сегодня был в заявке, но второй тайм провел в комментаторской кабине. Почему?
– Он заболел. У него высокая температура с утра.
– Гончаренко упорно отправляют в «Кубань». Информация соответствует действительности?
– Об этом вам лучше спросить у Гончаренко и «Кубани».
– До конца клубного сезона осталось не так много времени. У нас есть шанс увидеть на поле одновременно и Еременко, и Широкова?
– Есть. Они же в составе.