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    Слуцкий: «Широков заболел, а про Гончаренко и «Кубань» лучше у них самих спрашивать»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал крупную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России над «Уралом» (3:0).

    – Мы понимали, что надо правильно играть с такой командой, как «Урал». Это тактически выстроенная команда. Очень рады, что удалось забить быстрый гол. Справились сегодня с тактическими задачами и справедливо выиграли.

    – Широков сегодня был в заявке, но второй тайм провел в комментаторской кабине. Почему?

    – Он заболел. У него высокая температура с утра.

    – Гончаренко упорно отправляют в «Кубань». Информация соответствует действительности?

    – Об этом вам лучше спросить у Гончаренко и «Кубани».

    – До конца клубного сезона осталось не так много времени. У нас есть шанс увидеть на поле одновременно и Еременко, и Широкова?

    – Есть. Они же в составе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2016 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:51

      С высокой температурой нужно лежать в постельке, пить чай с малиной и мёдом, а не шататься по комментаторским кабинам, или вы настолько не дорожите игроком, товарищ(господин) Слуцкий?

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