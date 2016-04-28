Ребко: «Поверьте, Бердыев не говорит своим игрокам: «Стойте сзади и отбивайтесь»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко, игравший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», поделился своими впечатлениями от работы под началом нынешнего главного тренера ростовчан.

– Есть мнение, что игра Бердыева – это «автобус». Согласны?

– Поверьте, Бердыев не говорит своим игрокам: «Стойте сзади и отбивайтесь». Если пообщаетесь со всеми его атакующими футболистами, поймете, что все они получали удовольствие от работы с ним. И Еременко,и Касаев, и Натхо, и Нобоа – им нравился футбол Бердыева. Играй он в глухую защиту, атакующие игроки плевались бы от этого. Но я не видел ни одного недовольного.

– С Бердыевым вы работали в «Рубине» в 2008-м и «Ростове» недавно. Он изменился?

– Да. Ошибаются люди, которые думают, что все знают в футболе, живут прошлыми победами. Когда у Бердыева случилась пауза после ухода из «Рубина», он ее потратил на учебу. Ездил по европейским клубам, стажировался.

– Вы пересмотрели свои взгляды на футбол после работы с Бердыевым?

– Когда был в «Ростове». В «Рубине» я, можно сказать, вел себя не очень умно. А сейчас в солидном для футболиста возрасте уже понимаешь, насколько он хорошо разбирается в футболе. От каждой тренировки получал удовольствие.

– Он, правда, за руку на тренировках игроков водит, пока команда не отточит маневр?

– Так и было. Мы ходили, он все объяснял: «Если мяч там, то игрок должен быть здесь». Он ведь пришел в «Ростов», когда мы шли на последнем месте. И за первую часть сезона в среднем пропускали по три мяча за игру. Поэтому когда на первом собрании он сказал, что за второй круг мы должны пропустить всего шесть-семь мячей, мы друг на друга посмотрели и подумали: «Это не про нашу команду». Но потом поняли, что если делать так, как он говорит, – и результат будет. Уже на сборах стало заметно: у наших ворот один-два дохлых момента – и все.

– Бердыев на публике закрыт, но игроки отзываются о нем тепло.

– Он за своих людей бьется. Можно сказать, для игроков он как второй отец. Если выполняешь его требования, и он видит, как ты пашешь, он будет стоять за тебя.