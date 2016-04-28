Кержаков: «Скандалы с судами — одна из причин моего ухода из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за «Цюрих», рассказал, почему обвинил воронежского бизнесмена Михаила Сурина в своем уходе из петербургского клуба.

Напомним, Сурин подозревается в том, что обманным путем получил от Кержакова 304 миллиона рублей и распорядился этой суммой по своему усмотрению. Футболист просит суд лишить Сурина свободы сроком на девять лет.

– Александр, ваш адвокат заявил, что бизнесмен Михаил Сурин, обвиняемый в хищении ваших средств, организовал против вас кампанию, в результате которой вы были вынуждены покинуть «Зенит». Давление действительно было настолько серьезным?

– А вы считаете, что это может быть не так? Я не говорю, что это основная причина, но когда на протяжении двух лет говорят о том, какой ты плохой человек, справляться было крайне сложно. Много было неприятных ситуаций. Я сам в них виноват. Был такой период, когда все навалилось и на протяжении двух лет муссировалось. Многое из того, что сказал адвокат, было с моих слов. Думаю, любому человек, если бы он занимался каким-то делом, а его фамилию раз или два в неделю полоскали на экранах телеканалов и страницах печатных изданий, было бы немного сложнее психологически настроиться и показывать максимум своих возможностей.