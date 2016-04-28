Сафонов: «ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, если не победит «Урал»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов накануне матча 26-го тура РФПЛ между «Уралом» и ЦСКА подчеркнул, что для армейцев эта встреча будет крайне важной.

«Конечно, у ЦСКА сейчас все мысли о Кубке, но и в чемпионате расслабляться уже нельзя. Все команды идут настолько плотно друг к другу, что каждый упущенный балл может стоить места в Лиге чемпионов», – сказал Сафонов.

С прогнозами на другие матчи 26-го тура чемпионата России можно ознакомиться в специальном материале «Бомбардира».