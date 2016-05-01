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  • РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» благодаря дублю Смолова

РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» благодаря дублю Смолова

1 мая 2016, 21:18
117

В заключительном матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» у себя дома не оставил шансов «Анжи», отправив в ворота соперника три безответных мяча. Дублем в составе «быков» отметился Федор Смолов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 51; 2:0 – Смолов, 72; 3:0 – Мамаев, 81.

Краснодар: Крицюк, Сигурдссон, Гранквист, Калешин, Петров, Мамаев, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 83), Перейра (Газинский, 72), Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 61).

Анжи: Юрченко, Мусалов, Лазич, Жиров, Тигиев, Эбесилио, Бериша, Мкртчян, Максимов, Мутари (Газимагомедов, 65), Абдулавов (Боли, 57).

Предупреждения: Гранквист, 50 Мутари, 15.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

Терек (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Яхович, 64.

Терек: Городов, Родолфо, Плиев (Мбенгуе, 73), Адилсон, Педро Кен (Грозав, 69), Айссати, Семeнов, Иванов, Рыбусь, Уциев, Митришев (Лебеденко, 75).

Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич (Бато, 90), Померко, Симаейс, Яковлев (Ятченко, 79), Молло, Яхович (Бруно, 88).

Предупреждения: Уциев, 41; Родолфо, 67 Померко, 49; Родич, 68.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Самодин, 56; 1:1 – Азмун, 67; 2:1 – Стеванович, 86 (с пенальти).

Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Тишкин, Гапон, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Махмудов, Стеванович, Самодин (Перендиа, 84), Луценко (Власов, 75), Мухаметшин.

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Маргасов, Ротенберг (Калачев, 46), Нобоа, Ерохин, Канга, Полоз (Азмун, 62), Бухаров.

Предупреждения: Стеванович, 37; Калачев, 71; Ревишвили, 77; Дудиев, 78; Навас, 85.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

Уфа – Рубин (Казань) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сысуев, 21; 1:1 – Оздоев, 43.

Уфа: Шелия, Аликин, Тумасян, Никитин, Сафрониди (Кацалапов, 46), Сысуев (Диего Карлос, 78), Зубарев, Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Игбун (Кротов, 69).

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бергстрем, Кверквелия, Котуньо, Камболов, Оздоев, Карадениз (Цакташ, 80), Ткачук (Портнягин, 46), Канунников, Девич (Кисляк, 69).

Предупреждения: Камболов, 50; Игбун, 53; Стоцкий, 81; Цакташ, 86.

Удаление: Камболов, 63.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дюрица, 42 (в свои ворота); 0:2 – Зе Луиш, 90.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица (Жемалетдинов, 76), Ндинга (Миранчук, 58), Тарасов, Коломейцев (Хенти, 85), Самедов, Касаев, Шкулетич.

Спартак: Песьяков, Брызгалов, Пуцко, Кутепов, Макеев, Ромуло, Глушаков, Джано, Попов (Зотов, 73), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Ндинга, 40; Пейчинович, 86 – Попов, 48; Промес, 65; Брызгалов, 68; Песьяков, 75; Макеев, 82; Глушаков, 84.

Судья: Игорь Федотов (Москва).

Зенит (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Шатов, 21; 1:1 – Селезнев, 24; 2:1 – Дзюба, 39; 3:1 – Халк, 65; 4:1 – Шатов, 72.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников (Богаев, 83), Юсупов, Хави Гарсия, Витсель (Маурисио, 75), Шатов, Дзюба (Кокорин, 75), Халк.

Кубань: Стажила, Аподи, Зотов, Сантана, Шандао, Армаш, Якуба, Хубулов, Селезнев (Павлюченко, 77), Букур (Лобкарев, 67), Майрович (Жураховский, 79).

Предупреждения: Хави Гарсия, 30 - Хубулов, 37.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Оланаре, 19; 0:2 – Муса, 59; 0:3 – Дзагоев, 76.

Урал: Заболотный, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Фидлер (Манучарян, 46), Сапета, Асеведо (Рязанцев, 46), Емельянов, Коробов (Меркулов, 76), Кулаков, Гогниев.

ЦСКА: Акинфеев, Ткачев, Игнашевич, В. Березуцкий (Набабкин, 90), А. Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Еременко (Натхо, 79), Муса (Панченко, 79), Тошич, Оланаре.

Предупреждения: Фидлер, 32; Данцев, 53.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 0:0

Динамо: Шунин, Хольмен, Самба, Дьяков, Морозов, Денисов, Соснин, Ташаев (Зобнин, 82), Ионов, Погребняк (Обольский, 5 Терехов, 72), Бечирай.

Амкар: Селихов, Гиголаев, Джикия, Идову, Зайцев, Баланович, Гол (Чума, 87), Огуде, Комолов (Шаваев, 70), Прудников, Дайк (Дзахов, 58).

Предупреждения: Морозов, 57 Огуде, 79; Гиголаев, 83.

Судья: Михаил Вилков.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак Уфа Рубин Мордовия Ростов Ахмат Крылья Советов Краснодар Анжи Зенит ЦСКА Урал Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (117)
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CSKA №1
1461825888
ЦСКА вперед!!!
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АлёшкА91
1461874503
ЦСКА чемпион
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policepnz
1461998602
Болеем за слабых... давай Спартачок!
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ManUtd-Volgograd
1462000654
Порвем свиней!
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Hastalamuerte
1462041019
эх, сейчас бы пенальти простить и 2 красные карточки спартаку единственное что спартак сегодня сделал сам - это тянул время, в остальном мясным помогли
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slavа0508
1462041945
Да судья помог нам ,да и Дюрица тоже,,,так что не предаю этой победе особого значения,,,,а что на счёт судейства так что здесь скажеш очень слабый уровень практически в каждом матче,,,всё таки видеоповторы необходимы
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Sanloko
1462042740
Считал Аленичева адекватным человеком, а он поёт про героизм своих игроков, которые отскочили, благодаря не назначенному 100% пенальти, чистой красной Макееву и глупому автоголу Дюрицы. Секта, одним словом.....
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Sanloko
1462043205
за игру Локо не стыдно, конечно, обидно проигрывать более слабой команде в дерби, когда результат соткан из обстоятельств не в пользу тебя. Таков футбол.... раз в год и палка стреляет и спам не пропускает.
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Arhadiavol
1462043677
Стоит написать, что судья сломал игру и помог Спартаку выиграть и тут же будут минусы в мой коммент....но мне лично пофиг, потому что у Спартака были ДВА 100%-ных удаления и пенальти!
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DISHNO
1462044961
Временное 6 место,завтра Шпартак вернется на свое 7 место!
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