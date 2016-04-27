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    Хозин: «Убежден, что Гончаренко готов возглавить ЦСКА»

    Защитник «Урала» Владимир Хозин выразил уверенность в том, что помощник наставника ЦСКА Леонида Слуцкого Виктор Гончаренко готов возглавить армейцев. Напомним, ранее Гончаренко работал главным тренером «Урала».

    «Я убежден, что он готов к такой работе. У Гончаренко есть европейский опыт, а это большое дело. Сейчас он поработал в ЦСКА и получил время для того, чтобы как следует изучить команду.

    Даже за это время я понял, что это сильный специалист, особенно в плане тактики. Он способен доходчиво объяснить команде свои идеи.

    К тому же Виктор Михайлович – сильный мотиватор, игроки у него всегда выходили заряженными на атаку. Гончаренко приучал нас не останавливаться после забитого гола», – сказал Хозин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.04.2016 22:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 апреля 2016, 08:50

      Слуцкий останется в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > vladimir-7 28 апреля 2016, 14:56

      хорошо бы...ЛВС отличный тренер проКАЧивает рфпл =)

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 апреля 2016, 03:47

      опыта маловато, в идеале тандемом с ВГГ был бы идеальный вариант.хотя далеко не факт что ЛВС будет тренировать сборную, ему надо это?гы лучше наоборот ЛВС оставить в ЦСКА, а Гончаренко в сборную ))))))))))

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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 апреля 2016, 00:31

      В случае ухода Слуцкого в сборную, это будет самый правильный вариант

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