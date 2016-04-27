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    Мустафин: «Нам сказали, что с завтрашнего дня начнутся выплаты»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о встрече команды с руководством саранского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб не получают зарплату на протяжении четырех месяцев.

    – Встреча состоялась, нам сказали, что с завтрашнего дня начнутся выплаты.

    – Будет ли команда теперь полноценно тренироваться?

    – Завтра посмотрим. Пойдут выплаты – значит, будем тренироваться.

    – В четверг запланирована одна тренировка?

    – Да, в 14.00.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 апреля 2016, 17:50

      В 12.00 все в кассу

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