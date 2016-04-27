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    Уткин: «В борьбе за чемпионство у «Ростова» и ЦСКА равные шансы»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о шансах «Ростова» завоевать золотые медали РФПЛ. Напомним, что за пять туров до окончания турнира команда Курбана Бердыева располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на одно очко.

    У «Ростова» только одно очко преимущества перед ЦСКА, а значит, для полной уверенности в его успехе нужен ответ на вопрос: сможет ли он исключить ошибку. В данном случае – избежать потерь очков вообще. Думаю, не избежит – у него за плечами уже слишком длинная серия из одних успехов. Другими словами – команда на своем пике. А пик не длится вечно, иначе он уже равнина и пропадает весь смысл понятия.

    Ключевой матч здесь – безусловно, с «Локомотивом». «Локо» не менее прагматичен, чем ростовчане, тут кто кого пересидит. С «Динамо» у «Ростова» проблем не будет, как никогда их не было у Бердыева с Кобелевым. «Ростов» не упустит место в Лиге Чемпионов, а шансы в борьбе за титул у него и ЦСКА, полагаю, равные», – сказал Уткин.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.04.2016 14:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 16:42

      Совок крепчает и крепчает,но на финише коней с ростовом будет отделять всего одно очко и кто будет первым, и коню понятно...

      1
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      Рейтинг: +160

      veltrener 27 апреля 2016, 16:31

      хорошо сказал "пик не длится вечно, иначе он уже равнина и пропадает весь смысл понятия." вася умеет красиво сказать и остроумно, иногда его не хватает. но все мы знаем, что он с непростым характером и пьющий,а может и покуривающий, судя по тому как излагаются его мысли)

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 27 апреля 2016, 16:27

      Тут почитать некоторых, так ощущение что ЛЧ - это евровидение и мы всей страной решаем кого же туда от нас послать чтоб не опозориться. Неужто совок никак не вытравится из сознаний?)

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sargassov 27 апреля 2016, 17:04

      Согласен на 100%

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 27 апреля 2016, 15:51

      ЦСКА Чемпион!!!!!

      0
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